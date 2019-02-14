Son Dakika Haberleri: Deliklitaş Gel-Der'den Ataç'a Onursal Üyelik

Deliklitaş Gel-Der'den Ataç'a Onursal Üyelik

25 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a; Deliklitaş Mahallesi Geliştirme, Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği (Deliklitaş Gel-Der) tarafından onursal üyelik belgesi takdim edildi.

Deliklitaş Gel-Der'den Ataç'a Onursal Üyelik, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a; Deliklitaş Mahallesi Geliştirme, Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği (Deliklitaş Gel-Der) tarafından onursal üyelik belgesi takdim edildi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Deliklitaş Gel-Der Başkanı Metin Cemalcılar ile dernek üyelerini ağırladı. Başkan Ataç'ın makamında gerçekleşen ziyarette Cemalcılar ve üyeler, dernek faaliyetleri hakkında Başkan Ataç'a bilgiler verdi. Çalışmalarında Ataç'a başarı temenni eden konuklar daha sonra, Başkan Ataç'a onursal üyelik belgesi de takdim etti. Ziyaretten ve onursal üyelikten dolayı memnuniyetini ifade eden Başkan Ataç da konuklarına teşekkür etti.

Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:28 Kaynak: İHA

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam
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