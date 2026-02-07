DEM Parti\'den Halk Toplantısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, halk toplantısına katıldı.
Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Bakırhan, sahada mücadele ettiklerini ve vatandaşlara layık olmaya çalıştıklarını belirtti.
Bakırhan, "Eksikliklerimiz ve yetmezliklerimiz yok değil ama siz her bize hatırlattığınızda o eksikliklerimizi ve yetmezliklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Biz sizin içinizden çıktık. Sizinle var oluyoruz. Bu toplantıları da onun için yapıyoruz." diye konuştu.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın da katıldığı toplantı, basına kapalı devam etti.
