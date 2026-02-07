DEM Parti'den Halk Toplantısı - Son Dakika
Politika

DEM Parti'den Halk Toplantısı

DEM Parti\'den Halk Toplantısı
07.02.2026 18:25
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, halk toplantısında eksikliklerini giderme sözü verdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, halk toplantısına katıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Bakırhan, sahada mücadele ettiklerini ve vatandaşlara layık olmaya çalıştıklarını belirtti.

Bakırhan, "Eksikliklerimiz ve yetmezliklerimiz yok değil ama siz her bize hatırlattığınızda o eksikliklerimizi ve yetmezliklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Biz sizin içinizden çıktık. Sizinle var oluyoruz. Bu toplantıları da onun için yapıyoruz." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın da katıldığı toplantı, basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
