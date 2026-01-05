DEM Parti'den İran'a Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

DEM Parti'den İran'a Çağrı

05.01.2026 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti, İran yönetimine şiddeti durdurma ve halkın özgürlük taleplerine yanıt verme çağrısında bulundu.

(ANKARA)- DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), İran'da son dönemde artan protestolar ve güvenlik güçlerinin müdahalelerine ilişkin yayınladıkları açıklamada, "İran'da yaşayan halkların özgürlük, adalet ve eşitlik talebi artık engellenemez bir noktaya ulaşmıştır. Bu nedenle İran yönetimine açık çağrımızdır: İran halklarına, özellikle Kürtlere yönelik şiddet, inkar ve baskı politikalarına derhal son verin. İran'ın ve İran halklarının geleceği zor ve şiddet yoluyla değil, toplumla diyalog ve müzakere yoluyla kurulabilir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), İran'da son dönemde artan protestolar ve güvenlik güçlerinin müdahalelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, İran yönetimine şiddeti durdurma ve halkların demokrasi ile özgürlük taleplerine yanıt verme çağrısında bulundu. "İran rejimi saldırıları durdurmalı, halkın demokrasi ve özgürlük talebine yanıt vermelidir" başlığı ile DEM Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28 Aralık'tan bu yana İran'ın birçok kentinde, derinleşen ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle farklı toplumsal kesimlerden milyonlarca insan meşru protesto gösterileri düzenlemektedir. Halkın, yaşam koşullarını ağırlaştıran ve toplumsal talepleri yok sayan politikalara barışçıl biçimde itiraz etmesi en temel ve meşru hakkıdır. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu protestolara sert müdahalede bulunması ve şiddeti bir yönetim aracı olarak kullanması kabul edilemez.

"Her itiraza anlam verilmek yerine şiddetle cevap verilmiştir"

İran'da 1979'dan bu yana ekonomik çöküş, gündelik yaşama yönelik baskılar, kadın haklarının sistematik biçimde ihlali ve farklı inanç ile kimliklere dönük ayrımcı uygulamalar nedeniyle çok sayıda kitlesel protesto yaşanmıştır. Son yıllarda sokağa taşan öfke, yalnızca ekonomik yoksunlukların değil sistematik devlet şiddeti ve cezasızlığın bir sonucu olarak birikmiştir. Ancak zamlar, işsizlik ve hayat pahalılığıyla başlayan her itiraza anlam verilmek yerine şiddetle cevap verilmiştir.

"Tekçi rejim, halkla arasındaki mesafeyi daha da açmaktadır"

2025 sonu ve 2026 başında ekonomik çöküşle yeniden yükselen protestolar, ekmek ile özgürlüğün artık birbirinden ayrılamayacağını ilan etmiş durumdadır. Fakat İran rejimi bu protestolarda dile getirilen taleplerin hiçbirine yanıt vermemiş, aksine baskı ve inkar politikalarını derinleştirmiştir. Katı merkeziyetçi ve mezhepçi bir anlayışla 47 yıldır ülkeyi yöneten tekçi rejim, toplumsal sorunlardan ders çıkarmak yerine, halkla arasındaki mesafeyi daha da açmaktadır. Bilhassa yıllardır Kürtlere, Kürt mücadele dinamiklerine ve siyasetçilerine yönelik sistematik ve ağır saldırılar sürdürülmektedir. Son protestolarda onlarca sivilin yaşamını yitirmesi, yüzlercesinin yaralanması ve binlerce kişinin tutuklanmasının yanı sıra özellikle Kürt kentlerinde yoğunlaşan saldırılar ve gözaltılar ile protestolar sürerken cezaevindeki Kürt siyasetçi ve aktivistlere yönelik idam kararlarının uygulanması, bu baskıcı siyasetteki ısrarın açık göstergesidir.

"Kürtlere yönelik şiddet, inkar ve baskı politikalarına derhal son verin"

Bu baskıcı ve inkarcı politikadan derhal vazgeçilmelidir. Dünyada siyasal ve toplumsal dönüşümlerin hız kazandığı bir dönemde İran rejiminin değişime kapalı tutumu sürdürülebilir değildir. İran'da yaşayan halkların özgürlük, adalet ve eşitlik talebi artık engellenemez bir noktaya ulaşmıştır. Bu nedenle İran yönetimine açık çağrımızdır: İran halklarına, özellikle Kürtlere yönelik şiddet, inkar ve baskı politikalarına derhal son verin. İran'ın ve İran halklarının geleceği zor ve şiddet yoluyla değil, toplumla diyalog ve müzakere yoluyla kurulabilir.

"İran Devleti'nin içinde bulunduğu siyasal ve toplumsal çıkmazdan kurtulmasının tek yolu demokratikleşmedir"

DEM Parti olarak; İran'da Kürtlerin, Farsların, Beluçların, Azerilerin, kadınların ve gençlerin dile getirdiği haklı ve meşru talepleri desteklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz. İran Devleti'nin içinde bulunduğu siyasal ve toplumsal çıkmazdan kurtulmasının tek yolu demokratikleşmedir. Bunun dışında bir seçenek yoktur. Bu vesileyle, protestolar sırasında yaşamını yitiren tüm insanlar için İran halklarına başsağlığı diliyor; barışçıl ve meşru protesto eylemlerini selamlıyoruz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, DEM Parti, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti'den İran'a Çağrı - Son Dakika

Ankara’da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var Ailesinde o isim olanlar “mirasçıyım“ diye geliyor 10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar "mirasçıyım" diye geliyor
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Fenerbahçe’ye Amrabat piyangosu Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal’ın ölüm nedeni Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
İrfan Karatutlu DEVA Partisi’nden istifa etti, AK Parti’ye katılıyor İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katılıyor

09:04
Zor ayırdılar Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi
Zor ayırdılar! Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi
08:52
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
08:41
Dün geceye damga vuran kare
Dün geceye damga vuran kare
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 09:25:44. #7.11#
SON DAKİKA: DEM Parti'den İran'a Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.