DEM Parti Heyeti Sivil Toplum Örgütlerini Ziyaret Etti

(ANKARA) - DEM Parti Heyeti, Suriye'nin kuzeyine yönelik saldırılar gündemiyle Türkiye Barolar Birliği'ni (TBB) Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nu (KESK) ve Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) ziyaret etti.

DEM Parti Heyeti, Suriye'nin kuzeyine yönelik saldırılar gündemiyle sivil toplum örgütlerini ziyaret etti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti Hukuk Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, DEM Parti Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Elif Bulut, Halkların Demoktik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sultan Özcan'dan oluşan heyet bugün saat 11.00'de TBB Başkanı Erinç Sağkan ve Genel Sekreter Ahmet Erdem Ekmekçi ile görüştü.

Ardından saat 14.00'te KESK'i ziyaret ederek MYK üyeleriyle bir araya geldi. KESK'in yaptığı sosyal medya paylaşımında görüşmede, "Türkiye ve Suriye'deki son gelişmelere ilişkin bilgilendirme yapılırken, Kobani'de yaşanan insanlık dramına karşı emek ve meslek örgütleriyle birlikte yürütülebilecek ortak dayanışma ve mücadele olanakları ele alındığı" ifade edildi. Son olarak da Heyet saat 16.30'da ise Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret etti.

Heyet görüşmelerine 29 Ocak Perşembe günü de devam edecek. Edinilen bilgiye göre, saat 15.00'te TMMOB'a, saat 18.30 ise Halkevleri'ni ziyaret edecek. Program kapsamında, 30 Ocak Cuma günü de saat 14.00'te İnsan Hakları Derneği'yle (İHD) görüşecek.