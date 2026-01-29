DEM Parti ve Saadet Partisi'nden Suriye Vurgusu - Son Dakika
Politika

DEM Parti ve Saadet Partisi'nden Suriye Vurgusu

DEM Parti ve Saadet Partisi'nden Suriye Vurgusu
29.01.2026 16:09
DEM Parti, Suriye'de ateşkes ve insani yardım çağrısında bulundu. Saadet Partisi destekledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan açıklamalarda bulundu. Bakırhan, Suriye'deki gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, "Çatışmalar durmalı, ateşkes devam etmeli. Başta Kobani olmak üzere Suriye'de kuşatma altında bulunan bölgelere insani yardım koridorları açılmalıdır. Kobani'nin dört bir tarafı kuşatma altındadır. Türkiye sınırı kapalı olunca Mürşitpınar kapısı da kapalı olunca insanlar gıdaya, ilaca ulaşamıyor. İhtiyaçları karşılanamıyor, onun için çağrımızı yeniliyoruz. Türkiye bir an önce Mürşitpınar Sınır Kapısı'nı açmalıdır" diye konuştu.

Meclis'te oluşturulacak bir komisyonun Şam yönetimi ile görüşmesi gerektiğini vurgulayan Bakırhan, "Tek taraflı algılarla Suriye hakkında konuşamayız, bir çözüm yolu bulamayız. Umarım diğer siyasi partiler de bu konuda yapıcı bir tutum içerisinde olurlar. Meclis'te üyesi bulunan siyasi partiler üye vererek bir komisyon oluşmasını sağlarlar" dedi.

'GARANTÖRLÜK GÖREVİNİ DESTEKLİYORUZ'

Arıkan ise "Suriye'nin toparlanarak bütün etnik kökenli insanlara eşit hak dağılımını yapabilmesi gerekir. DEM Parti'nin kıymetli heyetinin daha önce bir teklifi vardı. Türkiye'nin Suriye'de garantör bir ülke olmasını teklif etmişti. Bu teklifi önemsiyoruz ve Türkiye'nin bu noktada Suriye'deki bütün halkların mağdur olmayacağı bir düzen gelene ve yeni anayasa yapılana kadar garantörlük görevini üstlenmesini önemsiyoruz. Yakın bir zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir heyetinde gerek Şam yönetimi ile gerek Şam'da yaşayan diğer köken milletlerle, halklarla bir araya gelmesini, bir rapor hazırlamasını ve dünya kamuoyuna da doğru bilgilendirme yapmasını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

