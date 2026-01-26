Demans Hastası Kadın Sağ Bulundu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kaybolan demans hastası 80 yaşındaki kadın, AFAD ekiplerince sağ olarak bulundu.

Ezine ilçesi Yaylacık köyünde demans hastası 80 yaşındaki P.A.'nın kaybolması üzerine Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri inceleme başlattı. AFAD ekipleri koordinasyonunda jandarma ekipleri ile birlikte yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda yaşlı kadın sağ olarak bulundu. P.A., sağlık kontrollerin yapılabilmesi için sağlık ekiplerine teslim edildi. - ÇANAKKALE