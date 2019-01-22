Son Dakika Haberleri: Demet Akalın Hakkındaki Tedbir Kararı Kaldırıldı

Demet Akalın Hakkındaki Tedbir Kararı Kaldırıldı

48 dakika önce

Demet Akalın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı Ece Erken'in aldırdığı tedbir kararı Akalın'ın itirazı üzerine üst mahkemece kaldırıldıİSTANBUL - Sunucu Ece Erken'in kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle şarkıcı Demet Akalın hakkında aldırdığı 1 aylık "şiddet tehdidi, hakaret aşağılama...

Demet Akalın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı
Ece Erken'in aldırdığı tedbir kararı Akalın'ın itirazı üzerine üst mahkemece kaldırıldı

İSTANBUL - Sunucu Ece Erken'in kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle şarkıcı Demet Akalın hakkında aldırdığı 1 aylık "şiddet tehdidi, hakaret aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması" yönündeki tedbir kararı kaldırıldı.
Sunucu Ece Erken, kendisi hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle şarkıcı Demet Akalın hakkında mahkemeden aldırdığı 1 aylık "şiddet tehdidi,hakaret aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması" yönündeki karara Akalın itiraz etti.
İstanbul 9 Aile Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla başvuran Demet Akalın, verilen tedbir kararının kaldırılmasını talep etti. Akalın'ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Ece Erken'in TV programı ve sosyal medya aracılığıyla Demet Akalın'a yönelik ağır hakaret içeren ifadeler kullandığını, alenen ve yayın yoluyla Demet Akalın'ı tehdit ettiğini ve haberleşmenin ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği kaydedildi. Demet Akalın'ın kimseye hakaret ya da aşağılama içeren eyleminin olmadığı belirtilen itiraz dilekçesinde, bu nedenle 8. Aile Mahkemesi tarafından verilen tedbir kararının kaldırılmasını talep edildi.
Talebi değerlendiren İstanbul 9. Aile Mahkemesi, talebi karara bağladı.
Mahkeme kararında tedbir kararı verilen olayın niteliği ve oluş biçimine göre tedbir isteyen ile aleyhine tedbir istenilenin konumları da dikkate alınarak 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair yasa kapsamında olmadığı belirtildi. Demet Akalın'ın yaptığı itirazın kabulüne karar veren mahkeme, İstanbul 8 Aile Mahkemesi'nin verdiği 1 aylık tedbir kararının kaldırılmasına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:49 Kaynak: İHA

Ece Erken, Demet Akalın, Güncel
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