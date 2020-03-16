Demet Akalın'ı isyan ettiren Corona virüs hırsızları

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı; 'Bakanlıktan gelip corona virüs testi yapacağız' diye kapıları çalıyorlarmış dikkat edin! İnsanlar bu kadar kötü olamaz. Millet canıyla uğraşıyor, şunların derdine bak. 'Allah cezanızı versin' ne diyeyim.