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Demet Akalın'ı isyan ettiren Corona virüs hırsızları
6 saat önce
İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı; 'Bakanlıktan gelip corona virüs testi yapacağız' diye kapıları çalıyorlarmış dikkat edin!
İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı; 'Bakanlıktan gelip corona virüs testi yapacağız' diye kapıları çalıyorlarmış dikkat edin! İnsanlar bu kadar kötü olamaz. Millet canıyla uğraşıyor, şunların derdine bak. 'Allah cezanızı versin' ne diyeyim.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:55
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