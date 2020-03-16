Demet Akalın'ı isyan ettiren Corona virüs hırsızları - Son Dakika
Son Dakika Magazin Demet Akalın'ı isyan ettiren Corona virüs hırsızları - Son Dakika Magazin

Demet Akalın'ı isyan ettiren Corona virüs hırsızları

6 saat önce

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı; 'Bakanlıktan gelip corona virüs testi yapacağız' diye kapıları çalıyorlarmış dikkat edin!

Demet Akalın'ı isyan ettiren Corona virüs hırsızları, System.String[]

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı; 'Bakanlıktan gelip corona virüs testi yapacağız' diye kapıları çalıyorlarmış dikkat edin! İnsanlar bu kadar kötü olamaz. Millet canıyla uğraşıyor, şunların derdine bak. 'Allah cezanızı versin' ne diyeyim.

Demet Akalın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:55 
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