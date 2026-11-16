Demet Özdemir'den Aybüke Pusat sorusuna yanıt: Onun yerine diye bir şey olmaz - Son Dakika
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Demet Özdemir'den Aybüke Pusat sorusuna yanıt: Onun yerine diye bir şey olmaz

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Demet Özdemir\'den Aybüke Pusat sorusuna yanıt: Onun yerine diye bir şey olmaz
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Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir, Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Eşref Tek'in kadın başrolüne Aybüke Pusat'ın seçilmesi hakkında konuştu. Oyuncu, kırgın olmadığını söyleyerek "Onun yerine diye bir şey olmaz bu sektörde" dedi.

Kanal D'nin iki sezon süren dizisi Eşref Rüya'da Nisan karakterini canlandıran Demet Özdemir, Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu yeni dizi Eşref Tek'in kadrosunda yer almaması ve kadın başrole Aybüke Pusat'ın seçilmesi hakkında konuştu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, yeni ekibe başarı diledi ve bir kırgınlığının olmadığını söyledi.

KADIN OYUNCULAR İÇİN KURGUYA DİKKAT ÇEKTİ

Gece Muhabiri'nin görüntülediği açıklamada Özdemir, yeni dizinin Eşref Rüya'nın devamı olmadığını belirterek senaryoyu okumadığını ve proje hakkında bilgisi bulunmadığını anlattı. Oyuncu, "Bu projenin devamı olmadığı için hiç okuduğum ve bilgi sahibi olmadığım bir taraf onlar için hayırlı olsun. Bir sürü şey yazılıyor çiziliyor ama bir kadın bir kadının hakkında zaten kötü bir şey söylemez" dedi.

Sosyal medyada kendisiyle Aybüke Pusat arasında yapılan karşılaştırmalara da değinen Özdemir, şunları söyledi: "Onun yerine diye bir şey de olmaz bu sektörde. Erkekler için olmuyor ama kadınlar için çok fazla kurguya giriyoruz o yüzden yolları açık olsun."

KIRGINLIK SORUSUNA "HİÇ OLAMAZ" DEDİ

Kadroda yer almadığı için kırgın olup olmadığı sorulan oyuncu, "Hiç olamaz. Biz bambaşka bir şey yaptık şu an bambaşka bir şey yapılıyor aslında" yanıtını verdi.

Demet Özdemir, Eşref Rüya'da Nisan Akyol rolüyle Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref'in karşısında oynamıştı. Dizi, 47 bölümün ardından 10 Haziran'da final yaptı. Finalden sonra Eşref karakterinin geçmişini anlatacak Eşref Tek duyurulunca, hayranlar Özdemir'in bu projede olup olmayacağını merak etmeye başladı.

EŞREF TEK'TE KADIN BAŞROL AYBÜKE PUSAT

Prime Video için çekilen sekiz bölümlük dizinin yönetmeni Uluç Bayraktar, senaristi Ethem Özışık. Halef dizisinden ayrılan Aybüke Pusat'ın yapımda Derin karakterini canlandıracağı açıklanmıştı. Çekimleri Kıbrıs'ta başlayan dizinin yayın tarihi henüz duyurulmadı.

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