Demet Şener: Markam karantinada kâr elde etti
Ünlü model, mart ayında kurduğu giyim markasının tahmin ettiğinden çok daha başarılı olduğunu söyledi: "Bir markanın iki yılda yakaladığı başarıyı biz, 3 ayda elde ettik. Ürünlerimizi Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz.
Ünlü model, mart ayında kurduğu giyim markasının tahmin ettiğinden çok daha başarılı olduğunu söyledi: "Bir markanın iki yılda yakaladığı başarıyı biz, 3 ayda elde ettik. Ürünlerimizi Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Yakında da yurtdışındayız." Şener, amacının para kazanmak olmadığını da belirtti: "İnsanları memnun etmek istiyorum. Markam karantina döneminde kar elde etti. Birçok firmanın zarar ettiği dönemde önemli cirolar yakaladık. Çalışan herkes emeklerinin karşılığını alıyor. Her şeye de pozitif baktığım için tabiri caizse kaymak gibi geçiyor."
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