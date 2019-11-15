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Demir döverek geçimlerini sağlıyorlar

6 saat önce

Demir döverek geçimlerini sağlıyorlarKİLİS - Kilis'te sıcak demir ustaları, kızgın demirleri çekiç ve balyozlarla döverek evinin geçimini sağlıyor.

Demir döverek geçimlerini sağlıyorlar

KİLİS - Kilis'te sıcak demir ustaları, kızgın demirleri çekiç ve balyozlarla döverek evinin geçimini sağlıyor.

Sıcak demir işi yapan sadece 3 kişinin kaldığı Kilis'te demir ustaları yüksek sıcaklıkta kor haline getirdikleri demire çekiç ve balyozlarla döverek şekil veriyor. Sıcak demir ustası Mehmet Özen, "Sıcak demircilik baba mesleğimiz, 35 yıldır bu mesleği yapıyorum. Yapacak çırak da yok kalfa da, sadece 3 kişi kaldık. Kazma, tahra ve çapa kazması yapıyoruz. Bizim meslekte, ustandan gördüğün gibi yapılır. Demirin kor ateş haline geldikten sonra dövülerek şekil veriliyor. Bir kazmayı yapmak yaklaşık 2 saat sürer, ufak kazma 20 TL, büyük kazma 40 TL, tahrayı 40 TL'ye satıyoruz. Normalde kazma ve tahranın fiyatının 75 TL olması gerekiyor. Ama iş yok, eskiden işlerimiz güzeldi, şimdi iş yok. Fabrikasyon olanlar da var, vatandaş nerede ucuz varsa onu tercih ediyor" dedi.

Demir döverek geçimlerini sağlıyorlar

Kilis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
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