Demir: "Geleceğin şehri Samsun'da çevreyle uyumlu çalışmalarımızı sürdürüyoruz" - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Geleceğin şehri Samsun hedefine giden yolda, çevreyle uyumlu alt yapı çalışmaları çok önemli. Biz de bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Çobanlı Deresi'nde temizlik çalışması

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, Atakum ilçesine bağlı Çobanlı Deresi'nde taşkın riskini ortadan kaldırmak amacıyla temizlik çalışması gerçekleştirdi. SASKİ, taşkın riski ve kötü kokuya karşı gerçekleştirdiği dere temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 2020 yılında il genelindeki 23 derede toplam 12 bin 765 metre uzunluğunda temizleme çalışması yapan ekipler, 2021 yılında da bu çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Atakum ilçesi Çobanlı Deresi'nde deniz kumları temizlendi.

Çevreyle uyumlu alt yapı çalışmaları

Derelerin periyodik olarak temizlendiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Geleceğin şehri Samsun hedefine giden yolda, çevreyle uyumlu alt yapı çalışmaları çok önemli. Biz de bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Samsunlu hemşehrilerimizin içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının sağlanması, dağıtılması, kullanılmış su ile yağmur sularının taşınması ve su havzalarının korunması temel görevlerimizin başında geliyor. Bütün bunların yanında, dere temizliği çalışmaları ile hem çevre sağlığına katkı hem de su taşkınları sonucunda meydana gelebilecek felaketlerin önlenmesinde önemli bir işlevi yerine getiriyoruz. Bu bakımdan SASKİ ekiplerimiz düzenli olarak derelerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Kış aylarında yağışlar sonrası yaşanabilecek muhtemel taşkınlara karşı, yaz aylarında da meydana gelebilecek kötü kokunun önlenmesi amacıyla temizlik çalışmaları sürekli gerçekleştiriliyor. Dere yataklarını dolduran dolgular, yabancı maddeler, suyla taşınan otlarla ağaçların kaldırılıp temizlenmesi için SASKİ ekiplerimiz sürekli çalışıyor. Yoğun yağışlarda taşkınların oluşmaması için Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki tüm dereleri temizliyoruz" diye konuştu.

19 Mayıs'ın atık su sorununa neşter

Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi ve Ballıca Kampüsü'nde atık su kolektör hattı ve yağmur suyu imalatları yapıyor. SASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçenin kanalizasyon ve yağmur suyu sorunlarından arındırılmış sağlıklı bir alt yapıya kavuşturulması doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma yapılan ilçelerden biri olan 19 Mayıs Ballıca Kampüsü'ne 1500 metre uzunluğunda atık su kolektör hattı ve yağmur suyu hattı döşendi. Dereköy Mahallesi'ne de 3 bin 200 metre atık su kolektör hattı döşenecek. Şimdiye kadar 2 bin 380 metrelik kısmı döşenen hattın önümüzdeki günlerde tamamlanması hedefleniyor.

"Halkımızın huzur ve mutluluğu için çalışıyoruz"

19 Mayıs ilçesinin büyük mahallelerini kapsayan atık su kolektör hattı ile yağmur suyu imalatları projesine değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçelerde bu noktada sorun yaşanmaması için çalışmaların süreceğini ifade etti. Başkan Demir, "Aşırı yağışlarda taşkın ve sel riski olan söz konusu bölgelerde yağmur suyu hat çalışması yaparak halkımızın can ve mal kaybı yaşamaması için büyük bir dikkat ve titizlikle çalışıyoruz. Ballıca Kampüsü'ne yapılan hat bitirildi ve devreye alındı. Dereköy Mahallesi'ne ise 3 bin 200 metre atık su kolektör hattı döşenecek. 2 bin 380 metrelik kısmı bitirildi. Geri kalan bölümü de kısa sürede tamamlanarak hizmete alınacak. Halkımızın huzur ve mutluluğu için çalışmalarımız aralıksız sürecek" diye konuştu. - SAMSUN