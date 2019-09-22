Son Dakika Haberleri: Demirbakan: "Takımın enerjisini pozitife çevireceğiz"
Son Dakika Spor Haber

Demirbakan: "Takımın enerjisini pozitife çevireceğiz"

1 saat önce

- Demirbakan: "Takımın enerjisini pozitife çevireceğiz" Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan: "Takımın gücünü ortaya çıkarmak istiyoruz" "İlerleyen maçlarda daha iyi olacağız"ESKİŞEHİR - TFF 1. Lig'in 5.

- Demirbakan: "Takımın enerjisini pozitife çevireceğiz"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan:

"Takımın gücünü ortaya çıkarmak istiyoruz"

"İlerleyen maçlarda daha iyi olacağız"

ESKİŞEHİR - TFF 1. Lig'in 5. haftasında evinde ağırladığı Menemen Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Eskişehirspor'da Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, alınan mağlubiyetler sonrasında gelen galibiyetle takımın enerjisini pozitife çevirmek için çalışacaklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, ilk 4 haftada kaybedilen puanlara değindi. Oyun olarak eksiklerin olduğuna dikkat çeken Demirbakan, "Teklif geldiğinde de zorluktan kaçmadık. Sorumluluk almamız lazımdı. Yardımcı olmaya geldik. Bunlar bir galibiyet ama ben en sona bakarım. Eksiklerimiz var. Morel olaraktan futbolcularda negatif bir enerji vardı. Biz bunu pozitif haline getireceğiz. Takımın bir gücü var. Ortaya çıkmayan gücü harekete geçirmek istiyoruz. Futbolcularımız tebrik ediyorum. İleride daha iyi olacağız. Menemen Belediyespor biraz sert oynadı. Oyuncularımızın bazınlarında bilek sakatlıkları var. Biz sahada olana bakıyoruz. Taraftara teşekkür ederiz" dedi.

Demirbakan: Takımın enerjisini pozitife çevireceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen Belediyespor, Eskişehirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankaragücü, Fenerbahçe maçının tekrarı için kural hatası itirazında bulunacak
Ömer Bayram, 2 haftada 2 asist yaptı! Jean Michael Seri ilk golünü attı Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinden sonra cezasını tamamlayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 21:40:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demirbakan: "Takımın enerjisini pozitife çevireceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]