Demirbaş'tan lösemi hastası Mehmet'in öğretmenine teşekkür ziyareti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, lösemi tedavisi gören 8 yaşındaki Mehmet Emin Eren'e evde eğitim veren Ergin Altun'u okulda ziyaret ederek teşekkür etti.

Demirbaş, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan ve 2,5 yaşında yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle kemoterapi gören minik Mehmet Emin Eren'e evinde eğitim veren Cumhuriyet İlkokulu Müdür Yardımcısı Ergin Altun'u okulda ziyaret etti.

Altun'un her gün mesai saati sonrası gönüllü olarak bir çocuğun eğitiminden uzak kalmaması için emek verdiğine işaret eden Demirbaş, Ergin Altun'un örnek bir eğitimci olduğunu söyledi.

İlçesinde bu tür fedakar eğitimcilerin olmasının kendisini ve ilçe insanın sevindirdiğini anlatan Demirbaş, "Öğretmenimizi her gün Mehmet Emin Eren'in evine ders verebilmek için yürüyerek gittiğini öğrendim. Mesai saati dışında Mehmet Emin'e derslerinden geri kalmaması için seferber olan hocamıza ben çok teşekkür ediyorum. Öyle güzel bir iş yapıyorsun ki. Allah razı olsun. Bizim de yapabileceğimiz bir şey varsa her zaman Mehmet Emin'in ve siz değerli hocamızın emrinizdeyiz. Biz ilçemizde bu tarz eğitimcilerin var olmasından son derece mutluyuz." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altun ise, "Çok teşekkür ederim. Ben inanıyorum ki tüm öğretmen arkadaşlarımız da böyle özel durumlarda benim gibi davranır. Okula kadar gelmeniz, teşekkür etmeniz, daha öncesinden aramanız, sormanız beni çok mutlu etti. Tüm yorgunluğumuzu almış oldunuz bu şekilde. İlgi ve alakanızdan dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlerin çalışmalarınızda başarılar diliyorum." diye konuştu.

Okul Müdürü Ali Bodur da Altun'un gönüllü olarak Eren'in eğitimiyle ilgilendiğin, Eren'in iki ayda hem okuma yazmayı öğrendiğini hem de ayağa kalkıp tekrar yürümeye başladığını söyledi.