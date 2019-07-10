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Demirci'de haşereyle mücadele

50 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Demirci'de merkez mahallelerde bulunan çöp konteynırlarının tamamında hijyen ve haşere ilaçlama çalışması yaptı.

Demirci'de haşereyle mücadele, System.String[]
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Demirci, Güncel
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Demirci'de merkez mahallelerde bulunan çöp konteynırlarının tamamında hijyen ve haşere ilaçlama çalışması yaptı.

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların açık alanlarda daha rahat şekilde vakit geçirmelerini sağlamak ve haşerelerin verdiği rahatsızlıkları en aza indirgemek için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Demirci'nin merkez mahallelerinde bulunan çöp konteynırları ilaçlandı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Genç, "Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Haşereyle Şube Müdürlüğü ekiplerimiz il genelinde 51 ekiple haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede sulak alanlarda larva, yeşil alanlarda uçkun, çöplük, çöp konteyneri ve gübrelik alanlarda da karasinek ile mücadelemiz devam ediyor. Demirci'de de yürüttüğümüz çalışmalarla vatandaşlarımızın daha rahat bir yaz mevsimi geçirmelerini hedefliyoruz" dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:37 Kaynak: İHA
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