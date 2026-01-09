Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
İlçede gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü.
Kar yağışı nedeniyle Demirci Dağı ve çevresi karla kaplandı.
Karla kaplanan çam ormanları ve kıvrılarak uzanan yolların oluşturduğu güzel manzara dron ile görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Demirci'de Kar Manzarası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?