Demirci'de Kaybolan Şerife Çınar İçin Arama Başlatıldı

03.01.2026 22:19
Manisa'nın Demirci ilçesinde kaybolan 59 yaşındaki Şerife Çınar için arama çalışmaları sürüyor.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde kaybolan Şerife Çınar'ın (59) bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

İlçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'nde yalnız yaşayan Şerife Çınar'dan haber alamayan yakınları, dün evine geldi. Yakınları, Çınar'ı evinde bulamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine bölgede AFAD, polis, jandarma ve Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Hisar Kaplıcaları mevkisinden başlatılan arama faaliyetleri, arazide yaya olarak sürdürülürken, drone ile de havadan taramalar yapıldı. Ekipler, Hisar Kaplıcaları çevresinin yanı sıra ilçenin eski Simav ve Selendi yolları güzergahlarında da çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yürütülen soruşturma kapsamında ilçenin tüm çıkış noktalarındaki MOBESE kameraları incelemeye alındı.

Öte yandan, arama çalışmalarına havanın kararması ve yağmur sebebiyle ara verilirken, günün ilk ışıklarıyla yeniden saha taramasının devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

