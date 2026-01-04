Demirci'de Kayıp Kadın Aranıyor - Son Dakika
Demirci'de Kayıp Kadın Aranıyor

04.01.2026 17:21
Şerife Çınar için arama çalışmaları sürüyor, jandarma ve gönüllüler katılıyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, iki gün önce kayıp ihbarı yapılan 59 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Şerife Çınar için 2 Ocak'ta başlatılan arama çalışmalarına jandarma, polis, AFAD, Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekibi ve gönüllüler katılıyor.

Arama faaliyetleri ilçe merkezinin yanı sıra kaplıca, Yortan Deresi ve Kırüstü mevkisinde sürdürülüyor.

Kayıp kadının eniştesi Ahmet Güler, gazetecilere, Çınar'ın hayatından endişe ettiklerini söyledi.

Çınar'ın en son 31 Aralık akşamı, komşuları tarafından evine yakın bir parkın civarında görüldüğünü ifade eden Güler, "Ekipler her yere bakıyor." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Şerife Çınar, Jandarma, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

18:37
18:13
17:22
17:10
15:23
15:23
