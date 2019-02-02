Son Dakika Haberleri: Demirci'den Çiftçi'ye Tam Destek

Demirci'den Çiftçi'ye Tam Destek

1 saat önce

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Trafik Eğitim Parkı'nın açılışında AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi'ye destek istedi, "Bizzat ben her zaman yanında olacağım" dedi

Demirci'den Çiftçi'ye Tam Destek, System.String[]

Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, SKM programları kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürürken, önceki gün Çayırova Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak, hizmete sunulan Trafik Eğitim Parkı'nın açılışına katıldı. 8 dönüm alan üzerine Akse Mahallesi'nde inşa edilen Trafik Eğitim Parkı açılış programına Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Gürbüz, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar da katıldı.

"BEN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIM"

Trafik Eğitim Parkı açılış programında bir konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, özellikle Akse Mahallesi'nde yapılan yatırımlara değinirken, "AK Parti'de hiçbir hizmet sloganda kalmadı" dedi. Demirci, özellikle okul çağındaki çocuklara yönelik yapılan tesisten, gençlerin ve vatandaşların da yararlanabileceğini vurguladı. Başkan Demirci, konuşmasının sonunda AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi'ye destek istedi ve bizzat kendisinin de yanında olacağını söyledi.

KURDELEYİ BİRLİKTE KESTİLER

2018 yılında Türkiye ve il genelinde çeşitli branşlarda başarı gösteren sporculara bisiklet hediye edilmesi töreninin ardından, Trafik Eğitim Parkı'nın açılış kurdelesini Başkan Demirci ve Başkan Adayı Çiftçi birlikte kestiler. Trafik eğitim parkurunda araçlarla test sürüşünde bulunan protokol üyeleri, akabinde halkla bir süre sohbet ettiler. Trafik Eğitim Parkı'nın içerisinde bulunan idari ve eğitim binasında çocuklarla sınıflarda bir araya gelen Çiftçi ve Demirci, trafik levhalarının ne anlama geldiği yönünde görsellerle diyaloglarda bulundular.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:32 Kaynak: Bültenler

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