Son Dakika Haberleri: Demirköy Ziraat Odası Başkanlığına Yeniden Ünsur Seçildi

Demirköy Ziraat Odası Başkanlığına Yeniden Ünsur Seçildi

1 saat önce

Demirköy Ziraat Odası başkanlığına yeniden Emirhan Ünsur seçildi.

Demirköy Ziraat Odası Başkanlığına Yeniden Ünsur Seçildi, System.String[]
Demirköy Ziraat Odası başkanlığına yeniden Emirhan Ünsur seçildi.

Oda binasında tek liste ile gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gelir, gider ve faaliyet raporlarının okunmasıyla devam eden kurulda seçime gidildi.

15 delegenin oy kullandığı seçimde, Ünsur, yeniden Demirköy Ziraat Odası başkanlığına seçildi.

Ünsur, burada yaptığı konuşmada, oda başkanlığına tekrardan getirilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.


İlk dönem çok güzel çalışmalara imza attıklarını ifade eden Ünsur, kapanmak üzere olan odayı çok iyi yerlere getirdiklerini belirtti.

Daha çok çalışacaklarını aktaran Ünsur, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Ünsur'un yönetim kurulunda, Erdoğan Koca, Zeki Patan, Cem Ünsur ve Ramazan Eş yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:09 Kaynak: AA

Demirköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, Kadıköy Barlar Sokağı'ndan Geçti Fuhuş Çetesi, Polis İçin "Amcalar" Şifresini Kullanıyormuş

Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü Kılıçdaroğlu'nun Yüzünü Güldüren Anket! İYİ Parti-CHP Yüzde 40'ı Geçiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 14:44:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demirköy Ziraat Odası Başkanlığına Yeniden Ünsur Seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]