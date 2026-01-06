Demirtaş'a Hapis Cezasına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Demirtaş'a Hapis Cezasına Tepki

06.01.2026 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezgin Tanrıkulu, Demirtaş'a verilen hapis cezasına karşı çıkarak derhal tahliye edilmesini istedi.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Demirtaş hakkında Mersin'de görülen bir davada "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına tepki gösterdi ve "Selahattin Demirtaş hakkındaki AYM ve AİHM kararları derhal uygulanmalı ve kendisi derhal tahliye edilmelidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Mersin'de görülen davada "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:

"Selahattin Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanı olduğu dönemde, 4 Kasım 2016'da gözaltına alınmış ve o günden bu yana yaklaşık 10 yıldır Kürt Meselesinin siyasi rehinesi ve siyasi tutsağı olarak tutulmaktadır.

Bugün Mersin'deki bir mahkeme tarafından 'Cumhurbaşkanına Hakaret' (TCK 299) gerekçesiyle 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası daha verildi.

Öncelikle vurgulamak gerekir ki; 299. madde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Venedik Komisyonunun tavsiyelerine göre TCK'de olmaması gereken bir düzenlemedir. TCK'de yer alan 125'nci madde ise ifade özgürlüğünü güvence altına alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

Demirtaş'ın 2015-2016 yıllarında, yani bir partinin genel başkanıyken Diyarbakır'da ve Mersin'de mitinglerde dile getirdiği siyasi eleştirilerin, 10 yıl sonra cezaya konu edilmesi; ifade özgürlüğüne, siyaset yapma hakkına ve demokratik siyasetin temel kurallarına açıkça aykırıdır.

TBMM çatısı altında Türkiye'nin Kürt Meselesi'ne dair süreçler tartışılırken ve hatta bugün ortak rapor için komisyon toplanmışken, Mersin'de bir mahkemenin bu kararı vermesi tesadüf değildir.

Bu karar hem yargının süreçle ilgili direncini hem de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının süreçle ilgili samimi olmayan tutumunu ortaya koymaktadır.

Kimse bize 'Yargı bağımsızdır ve tarafsızdır' mavalını okumasın. Bu karar, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi iradesinden bağımsız değildir. Zira şikayetçisi ve davacısı Sayın Cumhurbaşkanının olduğu davalarda mahkemelerin, yargıçların bağımsız ve tarafsız olması mümkün değildir.

Dünyanın hiçbir 'hukuk devletinde' (ki bu rejim artık siyasal otokrasi olarak tarif edilmektedir), bir cumhurbaşkanına yapılan eleştirilerin böylesine özel yasalarla korunduğu, cumhurbaşkanının on binlerce vatandaştan davacı olduğu ve tazminat talep edip, tahsil ettiği bir tablo görülmemiştir.

Yargı süreci devam ediyor olsa da bu kararın verdiği mesaj açıktır. Ancak bizim talebimiz de aynı netliktedir: Selahattin Demirtaş hakkındaki AYM ve AİHM kararları derhal uygulanmalı ve kendisi derhal tahliye edilmelidir."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demirtaş'a Hapis Cezasına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 05:43:29. #7.11#
SON DAKİKA: Demirtaş'a Hapis Cezasına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.