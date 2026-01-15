Demokrat Kongre Üyelerine Soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Demokrat Kongre Üyelerine Soruşturma

15.01.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de 5 Demokrat Kongre üyesine, askeri personele yasa dışı emirleri reddetme çağrısı nedeniyle soruşturma açıldı.

ABD'de video mesajla askeri personele "yasa dışı emirleri uygulamamaları" çağrısı yapan farklı eyaletlerden 5 Demokrat Partili Kongre üyesine soruşturma açıldığı bildirildi.

CBS News'in haberine göre, Adalet Bakanlığı, askeri personeli "yasa dışı emirleri" yerine getirmemeye çağıran bir video yayımlayan Demokrat Partili 4 Temsilciler Meclisi ve 1 Senato üyesine soruşturma açtı.

Federal savcılar Pensilvanya'dan Chris Deluzio ve Chrissy Houlahan, New Hampshire'dan Maggie Goodlander ve Elissa Slotkin ile Colorado'dan Jason Crow ile soruşturma için iletişime geçti.

Tamamı istihbarat ya da askeri geçmişe sahip olan Kongre üyeleri, kendilerine soruşturma açılmasına tepki gösterdi.

Deluzio'nun ofisinden soruşturmaya yönelik yapılan açıklamada, "Yönetimin, siyasi rakiplerine karşı bir taciz kampanyası yürüttüğü aşikar." ifadesi kullanıldı.

Houlahan, yaptığı açıklamada, "Yalan bir şey söylenilmediğini" belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in kimsenin duymasını istemediği bir şey söyledikleri için hedef alındıklarını" savundu.

Federal hükümet "bir silah"

Goodlander, tehditlerin kendisini caydıramayacağını vurgulayarak, "Bu tehditler beni susturmayacak. İşimi yapmaya devam edeceğim. ve gemiyi asla terk etmeyeceğim." diye konuştu.

Senatör Slotkin, tehdit aldığına işaret ederek, "Bu, Başkan'ın taktik planı. ve onunla aynı fikirde olmayan herkes düşman oluyor ve o da federal hükümeti onlara karşı bir silah olarak kullanıyor." dedi.

Crow da Trump'ın "siyasi atamaları kullanarak kendisini taciz etmeye çalıştığını" belirterek, "Korkmuyorum ve Anayasa'ya yeminimi yerine getirmek için mücadele edeceğim." ifadesini kullandı

Video ve Trump'ın tepkisi

ABD basınında Kasım 2025'te, Kongre üyelerinin, doğrudan kameraya çekilmiş 1,5 dakikalık bir videoda askeri personele "yasa dışı emirleri reddetmeleri" çağrısı yaptıkları kaydedilmişti.

Askerlere yönelik talimatları eleştiren Kongre üyeleri, "Askeri Adalet Kanunu'na" işaret ederek videoda, "Hiç kimse, Anayasamızı ihlal eden emirleri yerine getirmek zorunda değil" görüşünü paylaşmıştı.

Trump, sosyal medya paylaşımında, videoyu "ihanet" olarak nitelendirmiş ve Senato üyelerinin "asılması gerektiğini" öne süren bir sosyal medya paylaşımını desteklemişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Olaylar, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demokrat Kongre Üyelerine Soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

14:40
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
14:03
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
13:48
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu’nun son hali
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:09:03. #7.11#
SON DAKİKA: Demokrat Kongre Üyelerine Soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.