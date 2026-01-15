Demokrat Kongre Üyelerine Soruşturma

ABD'de video mesajla askeri personele "yasa dışı emirleri uygulamamaları" çağrısı yapan farklı eyaletlerden 5 Demokrat Partili Kongre üyesine soruşturma açıldığı bildirildi.

CBS News'in haberine göre, Adalet Bakanlığı, askeri personeli "yasa dışı emirleri" yerine getirmemeye çağıran bir video yayımlayan Demokrat Partili 4 Temsilciler Meclisi ve 1 Senato üyesine soruşturma açtı.

Federal savcılar Pensilvanya'dan Chris Deluzio ve Chrissy Houlahan, New Hampshire'dan Maggie Goodlander ve Elissa Slotkin ile Colorado'dan Jason Crow ile soruşturma için iletişime geçti.

Tamamı istihbarat ya da askeri geçmişe sahip olan Kongre üyeleri, kendilerine soruşturma açılmasına tepki gösterdi.

Deluzio'nun ofisinden soruşturmaya yönelik yapılan açıklamada, "Yönetimin, siyasi rakiplerine karşı bir taciz kampanyası yürüttüğü aşikar." ifadesi kullanıldı.

Houlahan, yaptığı açıklamada, "Yalan bir şey söylenilmediğini" belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in kimsenin duymasını istemediği bir şey söyledikleri için hedef alındıklarını" savundu.

Federal hükümet "bir silah"

Goodlander, tehditlerin kendisini caydıramayacağını vurgulayarak, "Bu tehditler beni susturmayacak. İşimi yapmaya devam edeceğim. ve gemiyi asla terk etmeyeceğim." diye konuştu.

Senatör Slotkin, tehdit aldığına işaret ederek, "Bu, Başkan'ın taktik planı. ve onunla aynı fikirde olmayan herkes düşman oluyor ve o da federal hükümeti onlara karşı bir silah olarak kullanıyor." dedi.

Crow da Trump'ın "siyasi atamaları kullanarak kendisini taciz etmeye çalıştığını" belirterek, "Korkmuyorum ve Anayasa'ya yeminimi yerine getirmek için mücadele edeceğim." ifadesini kullandı

Video ve Trump'ın tepkisi

ABD basınında Kasım 2025'te, Kongre üyelerinin, doğrudan kameraya çekilmiş 1,5 dakikalık bir videoda askeri personele "yasa dışı emirleri reddetmeleri" çağrısı yaptıkları kaydedilmişti.

Askerlere yönelik talimatları eleştiren Kongre üyeleri, "Askeri Adalet Kanunu'na" işaret ederek videoda, "Hiç kimse, Anayasamızı ihlal eden emirleri yerine getirmek zorunda değil" görüşünü paylaşmıştı.

Trump, sosyal medya paylaşımında, videoyu "ihanet" olarak nitelendirmiş ve Senato üyelerinin "asılması gerektiğini" öne süren bir sosyal medya paylaşımını desteklemişti.