Antalya'nın Demre ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kaş-Demre D-400 kara yolunun Yavu Mahallesi mevkisinde yaklaşık 20 dakika süren dolu nedeniyle yol kısa sürede beyaza büründü.
Yoğun dolu ve sağanak nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kayganlaşan yolda bazı araçlar kontrolden çıkarak yolun dışına savruldu.
Yolun ulaşıma kapanmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi.
Sürücüler, dolu nedeniyle kayganlaşan zemin konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.
Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Demre'de Dolu Yağışı Trafiği Felç Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?