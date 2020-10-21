Denetime takılanların bahanesi: "Yanımda yok, maskemi evde unuttum" - Son Dakika

Denetime takılanların bahanesi: "Yanımda yok, maskemi evde unuttum"

21.10.2020 13:17
Denetime takılanların bahanesi:

İçişleri Bakanlığı koordinesinde taksi ve minibüslerde koronavirüs (Kovid-19) denetimleri sürüyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde taksi ve minibüslerde koronavirüs (Kovid-19) denetimleri sürüyor.

Edirne'de de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok noktada denetim gerçekleştiriyor.

Ekipler durdurduğu bir takside, yolcunun maskesiz olduğunu tespit etti.

Polisin, neden maske takmadığını sorması üzerine vatandaş, "Yanımda yok." cevabını verdi.

Polisin maske verdiği yolcu ile taksi sürücüsü hakkında tutanak tutuldu. Bu kişilere cezaları daha sonra tebliğ edilecek.

"Minibüslerdeki dezenfektan kutuları kontrol edildi"

Toplu taşıma yapan minibüsler de denetlendi.

Araçlardaki dezenfektan kutularını tek tek kontrol eden ekipler, yolcuları da tedbirler hakkında bilgilendirdi.

Minibüs şoförü Orhan Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maske takmayan ya da takmak istemeyen yolcuların çeşitli bahaneler sunarak yolculuk yapmak istediğini söyledi.

Maskesiz yolcuyu araca almadıklarını belirten Topaloğlu, "Birçok bahaneyle karşılaşıyoruz. 'Maskeniz yok takar mısınız' dediğimizde, 'maskemi evde unuttum' yanıtıyla karşılaşıyoruz. Bazen de tehdit ediliyoruz." dedi.

Şoför Mustafa Aydın da yolcuları sık sık salgın tedbirleri ile ilgili uyardıklarını belirterek, "Evde unuttum, düşürdüm' diyen çok sayıda yolcuyla karşılıyoruz ancak bunları aracımıza almıyoruz. Herkesin kendi sorumluluğunu bilmesi lazım. Evden çıkarken nasıl çorap giyiyorsak maskemizi de takacağız, bu kadar basit." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Taksi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denetime takılanların bahanesi: 'Yanımda yok, maskemi evde unuttum' - Son Dakika

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