Denetimler Çarşamba'da da devam etti - Son Dakika

Denetimler Çarşamba'da da devam etti

Maske, mesafe ve hijyen denetimi Çarşamba ilçesinde de gerçekleştirildi.

Maske, mesafe ve hijyen denetimi Çarşamba ilçesinde de gerçekleştirildi. 81 ilde yapılan korona virüs denetimleri Çarşamba'da da aralıksız olarak devam ediyor. İlçede yapılan denetimlere Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şevki Gülay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman katıldı. Kaymakam Yıldırım gerçekleştirilen denetimlerde sıklıkla maske kuralına dikkat edilmesi uyarısında bulundu. - SAMSUN

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