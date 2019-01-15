'Deneyap Türkiye' 12 ilde başlıyor
2 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "100 Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'nin ilk adımını 12 ilimizde başlatıyoruz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "100 Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'nin ilk adımını 12 ilimizde başlatıyoruz. Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı Türkiye'ye yayılacak, gençlerimiz hayal edecek, araştıracak, geliştirecek, üretecek" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:19
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