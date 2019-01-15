Son Dakika Haberleri: 'Deneyap Türkiye' 12 ilde başlıyor

'Deneyap Türkiye' 12 ilde başlıyor

2 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "100 Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'nin ilk adımını 12 ilimizde başlatıyoruz.

'Deneyap Türkiye' 12 ilde başlıyor, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "100 Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'nin ilk adımını 12 ilimizde başlatıyoruz. Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı Türkiye'ye yayılacak, gençlerimiz hayal edecek, araştıracak, geliştirecek, üretecek" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:19 

Mustafa Varank, Türkiye, Ekonomi
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