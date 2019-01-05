Deniz Çakır'a Başörtülü Kızlara Hakaret Ettiği İddiasıyla Soruşturma

Deniz Çakır'a başörtülü kızlara hakaret ettiği iddiasıyla soruşturmaİSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Deniz Çakır hakkında başörtülü kızlara hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Deniz Çakır'a başörtülü kızlara hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma



İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Deniz Çakır hakkında başörtülü kızlara hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul'daki bir AVM'de restoranda oturan başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla oyuncu Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatıldı. Oyuncu Çakır'ın restoranda yan masasında oturan bir kısmı başörtülü 7 kadına "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" diyerek sözlü tacizde bulunduğu iddia edildi. Soruşturmanın kadınların şikayeti üzerine başlatıldığı öğrenilirken savcılık kamera görüntülerinin incelenmesi için talimat verdi.

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