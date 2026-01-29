Deniz Çayırları ve Pinalar İzmit Körfezi'nde Görünmeye Başladı - Son Dakika
Deniz Çayırları ve Pinalar İzmit Körfezi'nde Görünmeye Başladı

29.01.2026 17:21
Büyükakın, İzmit Körfezi'nde dalış yaparak temizlik projesinin sonuçlarını gözlemledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yıllar sonra deniz çayırı ve pinaların görülmeye başlandığı Gebze Eskihisar'da dalış gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle yürütülen "İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği" projesinin yanı sıra arıtma tesisleri sayesinde denize çamur akışının önlenmesiyle İzmit Körfezi'nin yeniden nefes aldığı, uzun zamandır görülmeyen türlere yeniden rastlandığı belirtildi.

Büyükakın'ın, uzun yıllar sonra deniz çayırı ve pinaların görüldüğü İzmit Körfezi'nin giriş noktası olan Gebze Eskihisar'da dalış gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, dalış sırasında deniz çayırlarının durumu, pina türünün yayılım alanları, yapay resiflerin ekosisteme katkısı ve deniz canlılarının tür çeşitliliğinin su altı görüntüleriyle kayıt altına alındığı anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükakın, deniz pinaları ve deniz çayırlarının, mavi karbon yatakları olarak düşünülmesi gerektiğini, bir metrekarelik deniz çayırı bölgesinde günlük yaklaşık 10-12 litrelik oksijen üretimi gerçekleştiğini, pinaların ise bir saatte yaklaşık 6 litrelik suyu filtre ettiğini vurguladı.

Büyükakın, söz konusu bölgeyi koruma altına alacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir hafta önce Mustafa Sarı hocamız yaptığı dalıştan sonra bize bu müjdeyi verince hemen harekete geçtik. İlk olarak bölgedeki çayırların gelişimini engelleyecek çöplerin temizliğini yaptık. Sonraki süreçte bu alanı koruyarak büyütmeye çalışacağız. Hep, 'dipten diriliş başladı' demiştik. Şimdi ise giderek arttığını görüyoruz. Bunlar, Marmara Denizi adına umut verici gelişmeler. Mustafa hocama da bu konudaki gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi, hayatını Marmara Denizi'ne adamış bir akademisyen. Bölgeden sürekli bize bilgiler veriyor. Biz de bu bilgiler doğrultusunda hızlıca harekete geçiyoruz. İnşallah bu bilinç yaygınlaşacak ve denizi tekrar hayata döndüreceğiz."

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Sarı ise İzmit Körfezi'ndeki temizlik devam ettiği sürece pinaların kuzey bölgelere yayılacağını ifade etti.

Müsilajsız Marmara Denizi için bir taraftan atıkları temizlemeleri, bir taraftan da deniz ekosisteminin kendini iyileştirmesine katkı sağlayacak organizmaları korumaları gerektiğine işaret eden Sarı, deniz çayırları ve pinaların bunların başında geldiğini kaydetti.

Dalış etkinliğinde Büyükakın'a, Prof. Dr. Sarı'nın yanı sıra Değirmendere Sualtı Topluluğu Başkanı Murat Kulakaç, Nefes Doğa Sporları Başkanı Mustafa Atay, Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Okulu Dalış Eğitmeni Sedat Türkmen, Nicomedia S.A.S. Kulübü Başkanı Cengiz Aslan, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Serdar Aksam ile Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Salim Öncel eşlik etti.

Kaynak: AA

Tahir Büyükakın, Yerel Haberler, Denizcilik, Eskihisar, Güncel, Çevre, Son Dakika

