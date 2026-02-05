Deniz Güvenliği Harekatları ve Bölgesel Barış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Deniz Güvenliği Harekatları ve Bölgesel Barış

05.02.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcıoğlu, Akdeniz Kalkanı Harekatı'nın barış ve deniz güvenliğine katkı sunacağını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, öncelikle Suriye ve Mısır'ın, müteakiben Libya ve Lübnan'ın Akdeniz Kalkanı Harekatı'na katılımının sağlanmasının; Türkiye'nin öncülüğünde Akdeniz'de barış, istikrar ve deniz güvenliğine somut katkı sunacağını belirterek, "Türkiye'nin deniz güvenliği harekatları, sadece askeri bir faaliyet değil; bölgesel barışın anahtarı olacak şekilde kurgulanmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü deniz güvenliği harekatlarının yalnızca ulusal savunma boyutuyla değil, bölgesel barış ve istikrara katkı sunacak stratejik bir vizyonla güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz Uyumu Harekatı ve Akdeniz Kalkanı Harekatının Türkiye'nin deniz güvenliği mimarisindeki merkezi rolüne dikkat çekerek, özellikle Doğu Akdeniz'de diplomatik açılımlardaki gecikmelerin Türkiye'ye ciddi stratejik fırsatlar kaybettirdiğini ifade etti.

Karadeniz Uyumu Harekatı'nın, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 1 Mart 2004'te BMGK kararlarına dayanılarak başlatıldığını hatırlatan Bağcıoğlu; harekatın yasa dışı göçle mücadele, denizde yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi, terör ve deniz haydutluğu ile mücadele ile sualtı iletişim kabloları ve boru hatlarına yönelik asimetrik tehditlere karşı istihbarat paylaşımı ve ortak keşif-karakol faaliyetlerini kapsadığını belirtti. Bağcıoğlu, Rusya, Ukrayna ve Romanya'nın katılımıyla NATO ile entegre bir yapı olarak başlayan harekatın, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle artan gerilime ve Ukrayna'nın katılımını askıya almasına rağmen Türkiye'nin liderliğinde kesintisiz şekilde sürdüğünü vurguladı.

"Askeri Çerçeve Anlaşması, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrara katkı sağlayabilecek kritik ve gecikmiş bir adım"

Bağcıoğlu, Akdeniz Kalkanı Harekatı'nın ise Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 2006'dan bu yana Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliği sağlamak amacıyla yürütülen sürekli bir deniz güvenliği harekatı olduğunu ifade etti. Harekatın milli olarak devam etmesine rağmen, başta NATO'nun Deniz Muhafızı Harekatı olmak üzere bölgesel ve küresel güvenliğe önemli katkılar sunduğunu belirtti. Bu çerçevede, 13 yıl aradan sonra Mısır ile gerçekleştirilen deniz tatbikatı, karargah görüşmeleri ve imzalanan Askeri Çerçeve Anlaşması'nın, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrara katkı sağlayabilecek kritik ve gecikmiş bir adım olduğunu vurguladı. Bağcıoğlu, Mısır ile ilişkilerin iç politikaya ve seçim hesaplarına kurban edilmesinin Türkiye'ye ne kaybettirdiğinin açıkça sorgulanması gerektiğini belirterek, diplomatik ve siyasi ilişkiler kesintiye uğramamış olsaydı Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda Türkiye'nin milli menfaatlerine daha uygun kazanımlar elde edilebileceğini ifade etti.

"Türkiye'nin deniz güvenliği harekatları bölgesel barışın anahtarı olacak şekilde kurgulanmalıdır"

Mevcut konjonktürden istifade edilmesi gerektiğini vurgulayan Bağcıoğlu, Karadeniz Uyumu Harekatı'na benzer şekilde Akdeniz Kalkanı Harekatı'na da uluslararası bir kimlik kazandırılabileceğini, böylece Akdeniz'de kalıcı ve kapsayıcı bir güvenlik mimarisinin oluşturulabileceğini dile getirdi. Bağcıoğlu, bu kapsamda, öncelikle Suriye ve Mısır'ın, müteakiben Libya ve Lübnan'ın Akdeniz Kalkanı Harekatı'na katılımının sağlanmasının; Türkiye'nin öncülüğünde Akdeniz'de barış, istikrar ve deniz güvenliğine somut katkı sunacağını vurguladı. Bağcıoğlu "Türkiye'nin deniz güvenliği harekatları, sadece askeri bir faaliyet değil; bölgesel barışın anahtarı olacak şekilde kurgulanmalıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Güvenliği Harekatları ve Bölgesel Barış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye veda etti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti

12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 12:54:30. #7.11#
SON DAKİKA: Deniz Güvenliği Harekatları ve Bölgesel Barış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.