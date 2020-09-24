Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 9. ayağında İspanya'da piste çıkacak

Red Bull KTM Tech 3 takımıyla şampiyonada mücadele eden 17 yaşındaki milli sporcu Deniz Öncü, 27 Eylül Pazar günü TSİ 13.00'te 21 tur üzerinden start alacak yarışta mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Moto3 Şampiyonası 9. ayak yarışları 25-27 Eylül tarihlerinde 4.6 kilometre uzunluğa sahip İspanya'nın Barselona-Katalunya pistinde düzenlenecek.

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