Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 9. ayağında İspanya'da piste çıkacak - Son Dakika

Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 9. ayağında İspanya'da piste çıkacak

Milli sporcu Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 9. ayağında İspanya'da yarışacak.

Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 9. ayağında İspanya'da piste çıkacak, System.String[]

Milli sporcu Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 9. ayağında İspanya'da yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Moto3 Şampiyonası 9. ayak yarışları 25-27 Eylül tarihlerinde 4.6 kilometre uzunluğa sahip İspanya'nın Barselona-Katalunya pistinde düzenlenecek.

Barselona etabında yarışlar yarın serbest antrenmanlarla başlayacak ve 26 Eylül Cumartesi günü sıralamalarla tamamlanacak.

Red Bull KTM Tech 3 takımıyla şampiyonada mücadele eden 17 yaşındaki milli sporcu Deniz Öncü, 27 Eylül Pazar günü TSİ 13.00'te 21 tur üzerinden start alacak yarışta mücadele edecek.

Milli Sporcu, İspanya, Eylül, Moto3, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 9. ayağında İspanya'da piste çıkacak - Son Dakika Spor

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