Deniz Özasker Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kültür Sanat

Deniz Özasker Son Yolculuğuna Uğurlandı

Deniz Özasker Son Yolculuğuna Uğurlandı
26.01.2026 15:16
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Deniz Özasker, hastanede yaşamını yitirdi.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İzmir Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Deniz Özasker'in (48) cenazesi toprağa verildi.

Evinde 19 Ocak'ta geçirdiği beyin kanamasının ardından kaldırıldığı hastanede 24 Ocak'ta hayatını kaybeden Özasker için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törende Özasker'in konserlerinden görüntülerinin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Şef Nesrin Bayramoğulları, Özasker'in tabutunun yanında yer aldı.

Saygı duruşunun ardından konuşan orkestranın müdürü Özge Tanrıver, zamansız kaybı derin üzüntü yaratan Özasker'in yalnızca kişiliğiyle değil müziğiyle de unutulmaz izler bıraktığını söyledi.

Törende Özasker'in ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri tabutuna karanfil bıraktı.

Özasker için öğle vakti Karşıyaka ilçesindeki Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Özasker'in cenazesi, namazın ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Müzik

