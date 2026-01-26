Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İzmir Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Deniz Özasker'in (48) cenazesi toprağa verildi.
Evinde 19 Ocak'ta geçirdiği beyin kanamasının ardından kaldırıldığı hastanede 24 Ocak'ta hayatını kaybeden Özasker için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde tören düzenlendi.
Törende Özasker'in konserlerinden görüntülerinin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Şef Nesrin Bayramoğulları, Özasker'in tabutunun yanında yer aldı.
Saygı duruşunun ardından konuşan orkestranın müdürü Özge Tanrıver, zamansız kaybı derin üzüntü yaratan Özasker'in yalnızca kişiliğiyle değil müziğiyle de unutulmaz izler bıraktığını söyledi.
Törende Özasker'in ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri tabutuna karanfil bıraktı.
Özasker için öğle vakti Karşıyaka ilçesindeki Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Özasker'in cenazesi, namazın ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Deniz Özasker Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?