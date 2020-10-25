Sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Deniz Seki, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Yaklaşık üç aydır Şeyda Coşkun ile sıkı bir diyet ve spor programı uyguladığını söyleyen başarılı sanatçı, hedefi olan 36 bedene ulaşmasına yalnızca bir hafta kaldığını dile getirerek sağlıklı ve fit görünümünü soran muhabirlere tebessümle yanıt verdi.





AYRILIK İDDİALARINI KESİN BİR DİLLE YALANLADI...





Yaklaşık bir ay süren sahne orucunu Nossa Costa'da sonlandıracağını ve çok heyecanlı olduğunu belirten Deniz Seki; "Allah nasip ederse bundan sonra sezonu dolu dolu sahnelerle ve çalışarak geçireceğiz." dedi. Nişanlısı İrfan Özçelik ile ilgili kendisine yöneltilen soruları "sahneye çok geciktim. Sevenlerim beni bekler" ifadeleriyle geçiştiren başarılı sanatçı, ayrılık iddialarını ise "Ne alakası var. Ayrılmadık. Yalnız bu tür konuları böyle ayaküstü konuşmak istemiyorum hepsi bu." sözleriyle kesin bir dille yalanladı.