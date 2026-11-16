Deniz Seki yapımcı oldu! "Hayatımın ikinci perdesini aralıyorum" - Son Dakika
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Deniz Seki yapımcı oldu! "Hayatımın ikinci perdesini aralıyorum"

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Deniz Seki yapımcı oldu! "Hayatımın ikinci perdesini aralıyorum"
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Şarkıcı Deniz Seki, Serkan Bülbül ile birlikte Winwin Record adlı bir müzik şirketi kurarak yapımcılığa adım attı. Şirketin başına geçen Seki’nin yeni şirketinden çıkacak ilk şarkısı “Yaptığına Değer mi?”, 20 Kasım Cuma günü dijital müzik platformlarında yayımlanacak. Seki, bu yıl ağustos ayında evinde düşerek kalçasından ameliyat olmuştu.

Kariyerinde yeni bir döneme giren Deniz Seki, bundan sonraki çalışmalarını kendi şirketinin çatısı altında yayımlayacak. Yıllardır sahnede olan sanatçı, böylece yapımcılık dünyasına da girmiş oldu.

Deniz Seki yapımcı oldu!

“HAYATIMIN İKİNCİ PERDESİNİ ARALIYORUM”

Sözcü'nün haberine göre, Serkan Bülbül ile birlikte Winwin Record’u kuran Seki, yapımcılığa attığı adımı “Hayatımın ikinci perdesini aralıyorum” sözleriyle duyurdu.

Deniz Seki yapımcı oldu!

İLK ŞARKI 20 KASIM’DA YAYIMLANACAK

Winwin Record’un ilk işi, “Yaptığına Değer mi?” adlı şarkı olacak. Sanatçının kendi şirketinden çıkaracağı ilk çalışma olma özelliğini taşıyan parça, 20 Kasım Cuma günü tüm dijital müzik platformlarında dinleyiciyle buluşacak.

Deniz Seki yapımcı oldu!

Şarkının sözü ve müziği Murat Akduman’a ait. Klibin yönetmenliğini Emrah Özbilen üstlendi, çekimler tamamlandı.

Deniz Seki yapımcı oldu!

“HAYAT İKİ BİLET”İN SESİ

Deniz Seki, 1990'lı yılların ikinci yarısında çıkardığı albümlerle tanındı. “Hayat İki Bilet” ve “Aşkların En Güzeli”, sanatçının en bilinen şarkıları arasında yer alıyor. Albümleri ve sahne çalışmalarıyla uzun yıllardır müzik dünyasında yer alan Seki, kariyerine şimdi yapımcılığı da ekledi.

Deniz Seki yapımcı oldu!

AĞUSTOSTA AMELİYAT OLMUŞTU

Seki, bu yıl ağustos ayında İstanbul’daki evinde düşerek yaralanmış ve kalça kırığı nedeniyle ameliyat edilmişti. Yeni şirket ve yeni şarkı haberi, ameliyattan yaklaşık 3 ay sonra geldi.

Deniz SekiAmeliyatAğustosMagazinMüzikSon Dakika

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