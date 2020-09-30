Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı; o anlar kamerada - Son Dakika

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde girdikleri denizde boğulmak üzere olan biri kadın 2 kişi, çevredekiler ve görevli cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Pazarcı Mahallesi'ndeki Selinus Plajı'nda sabah saatlerinde kimliği bilinmeyen bir erkek, dalgalı olmasına rağmen denize girdi. Bu sırada sahilde bulunan Gazipaşa Belediyesi Halk Büfe İşletme ve İştirakler Müdürü Kemal Tufan ile yine belediyeye bağlı olarak çalışan cankurtaran İbrahim Yüksel, kıyıya dönemeyen ve denizde çırpındığını fark ettikleri kişiyi kurtarmak için harekete geçti. Cankurtaran kıyıdan aldığı iple yüzerek, vatandaşın yanına giderken, aralarında Kemal Tufan'ın da olduğu kıyıdaki vatandaşlar hem cankurtaranı hem de boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı iple çekerek, kıyıya çıkardı. Sağlık durumu iyi olan vatandaş daha sonra sahilden ayrıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kişinin kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.