Son Dakika Haberleri: Denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 1 kişinin durumu ciddiyetini koruyor
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Denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 1 kişinin durumu ciddiyetini koruyor

3 dakika önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde dalgalara kapıldıktan yaklaşık yarım saat sonra kurtarılan ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan Ş.S., Gebze'de bulunan bir hastaneye sevk edildi.

Denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 1 kişinin durumu ciddiyetini koruyor, System.String[]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde dalgalara kapıldıktan yaklaşık yarım saat sonra kurtarılan ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan Ş.S., Gebze'de bulunan bir hastaneye sevk edildi. Suda kaybolan amcasının oğlu Özgür S.'yi arama çalışmaları ise sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Ş.S. ve Ö.S. kardeşler, amcalarının oğlu olduğu öğrenilen Özgür S. ile birlikte Karasu sahiline geldi. Serinlemek için suya giren Ş.S., Ö.S. ve Özgür S. dalgalara kapılarak suda boğulma tehlikesi geçirdi. Ş.S. ve Ö.S. kardeşler cankurtaranlar yardımıyla denizden çıkartıldı. Dalgaların arasında yaklaşık 30 dakika kalan ağabey Ş.S., Karasu Devlet Hastanesi'nden Yenikent Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Ş.S. daha sonra Gebze Anadolu Sağlık Merkezi'ne sevk edildi.

Suda kaybolan Özgür S.'yi arama çalışmaları ise sürüyor. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:06 Kaynak: İHA
Gebze, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa
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