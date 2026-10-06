Denizde bulunan şişenin içinden 132 yıllık mesaj çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizde bulunan şişenin içinden 132 yıllık mesaj çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizde bulunan şişenin içinden 132 yıllık mesaj çıktı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya kıyılarında bulunan eski bir şişenin içinden 1886 yılında yazılmış bir mesaj çıktı. İncelemelerde şişenin, Alman bilim insanlarının okyanus akıntılarını araştırmak amacıyla denize bıraktığı binlerce deney şişesinden biri olduğu belirlendi. Şişe, denize bırakılmasından 132 yıl sonra kıyıya ulaştı.

Avustralya'da bir sahilde bulunan eski şişe, içinden çıkan kağıtla dikkat çekti. Şişenin içerisindeki mesaj üzerinde yapılan incelemeler, belgenin 1886 yılına ait olduğunu ortaya çıkardı.

Şişenin 19. yüzyılda okyanus akıntılarının yönünü ve hareketini incelemek amacıyla gerçekleştirilen bilimsel bir araştırmanın parçası olduğu belirlendi.

ŞİŞENİN İÇİNDEN 1886 TARİHLİ MESAJ ÇIKTI

Sahilde bulunan şişenin içerisinde uzun yıllar boyunca korunmayı başaran bir kağıt bulundu. Mesajdaki bilgilerin incelenmesi sonucunda belgenin 1886 yılında hazırlandığı tespit edildi. Şişenin kapalı kalması, içerisindeki mesajın yıllar boyunca korunmasını sağladı. Denize bırakılan şişe, tam 132 yıl sonra Avustralya kıyılarında bulundu.

BİLİMSEL DENEY İÇİN DENİZE BIRAKILMIŞ

Yapılan incelemeler şişenin rastgele denize atılmadığını ortaya çıkardı. Alman bilim insanlarının okyanus akıntılarının hareketlerini araştırmak amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında binlerce şişenin denize bırakıldığı belirlendi. Avustralya kıyılarında bulunan şişenin de bu bilimsel deneyde kullanılan örneklerden biri olduğu anlaşıldı.

BİNLERCE ŞİŞEYLE OKYANUS AKINTILARINI TAKİP ETTİLER

Araştırma kapsamında hazırlanan şişelerin içerisine bilgi içeren mesajlar yerleştirildi ve şişeler farklı noktalardan denize bırakıldı. Şişelerin ulaştığı bölgelerin araştırmacılara bildirilmesiyle okyanus akıntılarının izlediği yolların ve hareketlerinin belirlenmesi amaçlandı.

MESAJIN YAŞI NASIL BELİRLENDİ?

Şişeden çıkan belgenin üzerindeki tarih ve diğer bilgiler, 19. yüzyılda Alman bilim insanları tarafından yürütülen araştırmayla eşleşti. İncelemeler sonucunda şişenin 1886 yılında gerçekleştirilen okyanus akıntısı çalışmalarında kullanılan şişelerden biri olduğu belirlendi.

AvustralyaBilimYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Meloni’den yapay zekaya karşı 4 saniyelik hamle Meloni'den yapay zekaya karşı 4 saniyelik hamle
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
Erhan Kurt’un 2007’deki ölümüne ilişkin soruşturmada babası Ali Kurt cezaevine gönderildi Erhan Kurt'un 2007'deki ölümüne ilişkin soruşturmada babası Ali Kurt cezaevine gönderildi
İnfial yaratan görüntü Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı
16:37
Hakemler Dosyası’nda tutuklanan 3 isme bir şok daha
Hakemler Dosyası'nda tutuklanan 3 isme bir şok daha
16:35
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
15:55
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
15:48
Ederson için Kadıköy’de izdiham Kuyruğun sonu görünmedi
Ederson için Kadıköy'de izdiham! Kuyruğun sonu görünmedi
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
14:58
TFF’de kazan kaynıyor Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti
TFF'de kazan kaynıyor! Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti
14:21
Tabancayı doğrultup “Bu bir soygundur“ dedi, aldığı cevapla kaçtı
Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 17:29:19. #7.12#
SON DAKİKA: Denizde bulunan şişenin içinden 132 yıllık mesaj çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei