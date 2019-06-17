Denizde düzensiz göçmen operasyonu
1 saat önce
Ege Denizi'nde yasa dışı yoldan Yunanistan'a geçmeye çalışan 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Ege Denizi
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:51 Kaynak: AA
'nde yasa dışı yoldan Yunanistan
'a geçmeye çalışan 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik botu, Enez
ilçesi Gülçavuş açıklarının güneyinde yasa dışı geçiş hareketliliği belirledi.
Tespit edilen mevkide içerisinde çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot durduruldu. Afganistan
, İran
, Azerbaycan
uyruklu 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sağlık kontrolleri sonrası düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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