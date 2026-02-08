Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı - Son Dakika
Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı

Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı
08.02.2026 19:09  Güncelleme: 19:55
Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde amatör balıkçıların oltasına yavru bir köpekbalığı takıldı. Oltasına takılanın bölgede nadir görülen bir yavru köpek balığı olduğunu gören balıkçılar, köpekbalığını yeniden denize bıraktı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde amatör olarak balık avı yapan Ozan Ölmez ve Aykut Bayram'ın oltasına yavru köpekbalığı takıldı. İki arkadaş yavru köpekbalığını denize geri saldı.

Ayvacık ilçesinin Assos sahilinde Ozan Ölmez ve Aykut Bayram kıyı balık tutmak için oltasını denize bıraktı. Oltasındaki harekete geçtiğini gören Aykut Bayram oltasını çektiğinde ise büyük şaşkınlık yaşadı.

OLTASINA KÖPEK BALIĞI TAKILDI

Bayram'ın 'levrek' olduğunu düşünerek çektiğini söylediği balık, köpekbalığı çıktı. Oltasına takılan bölgede nadir görülen bir yavru köpek balığı olduğunu gören Bayram, oltadan çıkardığı köpekbalığını kürek yardımıyla yeniden denize bıraktı. Aykut Bayram ve arkadaşı Ozan Ölmez yaşadıkları şaşkınlığı ve o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı - Son Dakika
