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Denize atılan 5 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Denize atılan 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

01.02.2022 10:02
Denize atılan 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından denize atılan beş düzensiz göçmen Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından denize atılan beş düzensiz göçmen Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından denize atılan ve kendi imkanlarıyla yüzerek karadan ulaşım olmayan bir noktaya çıkan 5 düzensiz göçmen görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Sağlık kontrolleri yapılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

(İsmail Ümit Dilşen - Ekrem Keser/ İHA)

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Sahil Güvenlik, Kuşadası, Yunan, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denize atılan 5 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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