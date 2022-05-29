Denize atlamak için çıktığı kayadan atlayamayınca mahsur kaldı - Son Dakika
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Denize atlamak için çıktığı kayadan atlayamayınca mahsur kaldı

29.05.2022 22:32

Denize atlamak için çıktığı kayadan atlayamayınca mahsur kaldı 20 metrelik kayada mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize atlamak için 20 metrelik kayaya tırmanan genç atlayamadı.

Denize atlamak için çıktığı kayadan atlayamayınca mahsur kaldı

20 metrelik kayada mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize atlamak için 20 metrelik kayaya tırmanan genç atlayamadı. Aşağıya da inemeyen genci itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Kandıra ilçesine bağlı Kerpe Mahallesi Kartalkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Bilal Ş. denize atlamak için 20 metrelik kayaya tırmandı. Genç, denize atlayamaması üzerine çıktığı yerde mahsur kaldı. Verilen ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Kayalığa tırmanan itfaiye eri, Bilal Ş.'yi bel kemeriyle kendisine bağladı. Genç, halat yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Denize atlamak için çıktığı kayadan atlayamayınca mahsur kaldı
Denize atlamak için çıktığı kayadan atlayamayınca mahsur kaldı
Denize atlamak için çıktığı kayadan atlayamayınca mahsur kaldı
Denize atlamak için çıktığı kayadan atlayamayınca mahsur kaldı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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