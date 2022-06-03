Denizin dibinden pet şişeler, otomobil lastiği, izmarit, poşet çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizin dibinden pet şişeler, otomobil lastiği, izmarit, poşet çıktı

03.06.2022 14:32
Denizin dibinden pet şişeler, otomobil lastiği, izmarit, poşet çıktı

Antalya Kemer'deki sahillerde çevre ve deniz dibi temizliği yapıldı.

Antalya Kemer'deki sahillerde çevre ve deniz dibi temizliği yapıldı.

Kemer Belediyesinin destekleriyle Dünya Çevre Haftası dolayısıyla Çamyuva Mahallesi'ndeki Alacasu koyunda yapılan çevre ve deniz dibi temizliğine, Kemer Belediye Başkan Vekili Mustafa Bilici, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yalın, Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin, Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hasan Canlı, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Genel Sekreteri Ayşegül Zeybek Uçar, Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) üyeleri, öğrenciler ve turizme hizmet eden otellerin personeli katıldı.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı misafirin akın ettiği Alacasu Koyu sahilinde çevre temizliğine katılan Belediye Başkan Vekili Bilici ve beraberindekiler, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla torba torba çöp topladı.

Etkinliğe katılan SKUT üyeleri de deniz dibinde temizlik yaptı. Çevre temizliğinde ve deniz dibinde pet şişeler, otomobil lastiği, izmarit, poşet ve diğer atıkların gelişigüzel etrafa atıldığı görüldü.

Farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya çevre Haftasında temizlik yaptıklarını belirten Başkan Vekili Bilici, doğanın kıymetini bilmek gerektiğini söyledi.

Bilici, iklim değişikliğini dikkate almak için doğayı kirletmemek gerektiğini ifade ederek, "Maalesef elimizdeki çöpleri her yere atıyoruz. Bu alışkanlığımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Çevremizi her zaman temiz tutmalıyız. Burada güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(İHA)

Denizin dibinden pet şişeler, otomobil lastiği, izmarit, poşet çıktı
Denizin dibinden pet şişeler, otomobil lastiği, izmarit, poşet çıktı
Denizin dibinden pet şişeler, otomobil lastiği, izmarit, poşet çıktı
Denizin dibinden pet şişeler, otomobil lastiği, izmarit, poşet çıktı
YORUMLAR
500
Deniz dibinden bir kamyon çöp çıkarıldı Deniz dibinden bir kamyon çöp çıkarıldı Otomobil lastiğinin içinden uyuşturucu çıktı Otomobil lastiğinin içinden uyuşturucu çıktı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizin dibinden pet şişeler, otomobil lastiği, izmarit, poşet çıktı - Son Dakika


Son Dakika
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
13:44 Rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve 10 saat boyunca sedyeye bağlı kalan otizmli genç artık bardak bile tutamıyor
13:18 Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:56 Karısını kurşun yağmuruna tutarak katleden koca mahkemede savunma yaptı: 'Adam olsaydın da bana yetseydin' dedi
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
12:23 Şarkıcı Sıla, köprücük kemiğini kırdığı için konserini iptal etti
12:21 ABD istihbaratının raporları sızdı! Putin'le ilgili suikast ve hastalık iddiaları bomba etkisi yaratacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 14:39:33. #1.11#
SON DAKİKA: Denizin dibinden pet şişeler, otomobil lastiği, izmarit, poşet çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement