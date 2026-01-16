Denizli Acil Durum Hastanesi Su Aboneliği Sorunu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Denizli Acil Durum Hastanesi Su Aboneliği Sorunu

16.01.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Müdürü Öztürk, hastanenin su aboneliğinin 6 ay gecikmesini eleştirerek aciliyet vurguladı.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, "Denizli Acil Durum Hastanesi'nin bir an önce hizmete açılmasının gerekliliği ve önemi defalarca belirtilmesine rağmen su aboneliği sürecinin 6 ay geciktirilmesini normal iş akışı ile tanımlamak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Öztürk, yazılı açıklamasında, Merkezefendi ilçesinde hizmet verecek 500 yataklı Denizli Acil Durum Hastanesi inşaatında sona gelindiğini belirtti.

Taşınma işlemlerinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'nin burada hizmet vereceğini aktaran Öztürk, inşaatın sağlıklı yürütülebilmesi için tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışıldığını vurguladı.

İnşaat sürecinde gerekli olan tüm izin ve abonelik işlemlerinin yüklenici firma tarafından alındığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından şantiyenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ev tipi ve saatte maksimum 2 metreküp su sağlayan sayaç ile su aboneliği verildi. Ancak hastanenin ve hastaneye ait sistemlerin devreye alınabilmesi için kesintisiz, yüksek debili ve uygun basınçlı su temini zorunludur. Mevcut şantiye suyu bu ihtiyacı karşılamamaktadır. Bu nedenle, 30 Haziran'da tarafımızca bu ihtiyaçları belirten teknik rapor ile birlikte DESKİ'ye resmi yazı yazılarak 'bağlantı, abonelik ve altyapı işlemlerinin' yapılması talep edildi. Hazırlanan raporda ihtiyaç duyulan debi ve basınç miktarları ayrıntılı olarak tanımlandı. DESKİ, 5 ay boyunca altyapı maliyetlerinin yüksekliği, bu maliyetin nereden karşılanacağı hususunun araştırıldığı gerekçesiyle başvuruyu bekletti."

Öztürk, Belediyeler Kanunu'nda, "hastanelerden su ve atık su hizmetlerine ilişkin abonelik, bağlantı, teminat, katılım payı ve benzeri adlar altında herhangi bir ücret talep edilemeyeceği"nin açıkça yer almasına rağmen, DESKİ tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne görüş sorulduğunu belirtti.

Bakanlığın da ücret talep edilemeyeceğini bildirdiğini aktaran Öztürk, "Bakanlığın görüş yazısına rağmen işlemlerin gecikmesi üzerine yeniden DESKİ'ye resmi başvuruda bulunulmuş, 24 Aralık'ta abonelik numarası verilmiş ancak su temini sağlanmamıştır. DESKİ yetkililerince 28 Aralık 2025'te su temini sağlanmıştır. Böylece talep 6 ay sonra 28 Aralık'ta karşılanmıştır. Hastanemizin bir an önce hizmete açılmasının gerekliliği ve önemi defalarca belirtilmesine rağmen su aboneliği sürecinin 6 ay geciktirilmesini normal iş akışı ile tanımlamak mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, hastane için temin edilen tıbbi cihazların garanti sürelerinin korunması için geçici olarak depolandığını belirtti.

Tıbbi cihazların ve mobilyaların yerleştirilebilmesi için aralık ayı başında hastane girişinden alınan su ile kovalara doldurularak inşaatta temizlik yapılmaya çalışıldığını dile getiren Öztürk, "Zaman zaman şantiye suyunun çamurlu akması sürecin ilerleyememesine sebep olmuştur. 28 Aralık'ta sürekli, kesintisiz ve uygun debide su temininin sağlanmasıyla birlikte temizlik, test ve devreye alma işlemleri eş zamanlı olarak hızlandırılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Belediye, Denizli, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli Acil Durum Hastanesi Su Aboneliği Sorunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize’den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform
Dünyaca ünlü isim Arda Güler’in yeni hocası olabilir Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Beşiktaş’ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
14:05
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
13:21
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali
13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 14:49:59. #7.11#
SON DAKİKA: Denizli Acil Durum Hastanesi Su Aboneliği Sorunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.