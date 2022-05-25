Denizli Acıpayam'daki Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli Acıpayam'daki Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

25.05.2022 04:56
Denizli Acıpayam'daki Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Karaismailler Mahallesi’nde bulunan maden ocağında göçük meydana geldi. Acıpayam Belediyesi, maden ocağında bekçi olarak çalışan bir işçinin vefat ettiğini bildirdi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Karaismailler Mahallesi'nde bulunan maden ocağında göçük meydana geldi. Acıpayam Belediyesi, maden ocağında bekçi olarak çalışan bir işçinin vefat ettiğini bildirdi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Karaismailler Mahallesi'ndeki bir maden ocağında göçük meydana geldi.

Denizli Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada, "İlimiz Acıpayam Karaismailler Mahallesi'nde bulunan krom madeninde bugün 21.20 sularında meydana gelen göçük sebebiyle bir çalışanın göçük altında kaldığı bilgisine ulaşılmıştır. Devletimiz tüm imkanları ile arama ve kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

Daha sonra Acıpayam Belediyesi'nin sosyal medya hesabında; "Karaismailler Mahallemizdeki akşam saatlerinde meydana gelen göçükte 1 kardeşimiz hayatını kaybetti" açıklaması yapıldı.

Belediye yetkilileri ise ANKA Haber Ajansı'na; hayatını kaybeden kişinin maden ocağında bekçi olarak çalışan bir işçi olduğu bilgisini verdi.

Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz ve Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın olay yerine gittiği, arama kurtarma çalışmalarının ise tamamlandığı belirtildi.

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Kaynak: ANKA

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