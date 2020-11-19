Denizli Bozkurt'ta 1 mahalleye 'koronavirüs' karantinası - Son Dakika

Denizli Bozkurt'ta 1 mahalleye 'koronavirüs' karantinası
19.11.2020 10:40
DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesine bağlı Tutluca Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 gün süreyle karantinaya alındı.
DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesine bağlı Tutluca Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Bozkurt Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Osman Sak başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından pozitif vakalara rastlanılan Tutluca Mahallesi'nde karantina uygulanmasına karar verildi. Mahallede giriş ve çıkışlar, 14 gün süreyle kapatılırken, sağlık ekiplerinin tarama çalışması yaptığı kaydedildi. Mahallede yaşayanlara, karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin yardımcı olacağı belirtildi.
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