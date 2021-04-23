Denizli'de 580 sikke ve 2 bin 700 tarihi obje ele geçirildi - Son Dakika

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yaparken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 580 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 2 bin 700 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahacılı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Saat 03.00'te operasyon düzenleyen ekipler, B.T. ve H.K.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait toplam 580 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 2 bin 700 obje ele geçirildi. El konan tarihi eserler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.