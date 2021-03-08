Denizli'de acılı babanın sosyal medyada paylaşımı yürekleri burktu - Son Dakika

Denizli'de eski eşini öldüren zanlı tutuklanmasının ardından genç kadının babası Merol Kovan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar yürekleri burktu.

Denizli'nin Çal ilçesinde 6 Mart 2021 Cumartesi günü akşam saatlerinde eski eşini av tüfeğiyle öldüren zanlı Kütahya'da yakalanarak tutuklandı. Hayatını kaybeden 26 yaşındaki Fatma Kovan'ın babası Merol Kovan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yazdıkları yazı yürekleri burktu. Kovan yaptığı paylaşımda; "Allah sizden, kadınlara karşı iyi ve hayırlı olmanızı ister, çünkü onlar, sizin analarınız, kızlarınız veya teyzelerinizdir. Sizin hayırlınız, eşine hayırlı olandır. Ben de eşime karşı sizin en hayırlınızın. Kadınlara ancak iyi insanlar iyi davranır, onlara karşı ancak kötü kişiler, ihanet eder. Hz. Muhammed" şeklinde yazdı. Bir diğer paylaşımında ise; "Erkeğin adam olduğu yerde kadına her gün 8 marttır dünya kadınlar günün kutlu olsun güzel kızım rabbim öbür dünyanı cennet bahçelerinden eylesin inşallah" dedi. Ayrıca acılı baba, sosyal medya hesabından kadın cinayeti son bulsun diye vurguladı. - DENİZLİ