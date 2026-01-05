Denizli'de AK Parti Üye Sayısı 131 Bin 917'ye Çıktı - Son Dakika
Denizli'de AK Parti Üye Sayısı 131 Bin 917'ye Çıktı

05.01.2026 15:23
AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, üye sayısının 131 bin 917'ye ulaştığını duyurdu.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, partisinin Denizli'deki üye sayısının 131 bin 917'ye yükseldiğini açıkladı.

Subaşıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 2 Ocak'ta açıklanan verilere göre AK Parti'nin ülke genelindeki üye sayısının 11,5 milyonu aştığını belirtti.

Geçen yıl Türkiye genelinde 664 bini aşkın yeni üyenin partiye katıldığını ifade eden Subaşıoğlu, bu artışta Denizli'nin önemli bir paya sahip olduğunu kaydetti.

Denizli'de 2025 yılında 9 bin 831 kişinin AK Parti'ye üye olduğunu aktaran Subaşıoğlu, "Şehrimizdeki toplam üye sayımız 131 bin 917'ye ulaşmıştır. Bu tablo hemşehrilerimizin AK Parti vizyonuna ve hizmet siyasetine olan güveninin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Subaşıoğlu siyaseti masa başında değil, sahada yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

