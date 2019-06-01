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Denizli'de bayram trafiğine denetim

28 dakika önce

Denizli'de Ramazan Bayramı öncesinde polis ekipleri, trafik kontrolü yaparak, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirdi.

Denizli'de bayram trafiğine denetim, System.String[]
Denizli'de Ramazan Bayramı öncesinde polis ekipleri, trafik kontrolü yaparak, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirdi.
Ankara yolu üzerinde Kale Mahallesindeki Trafik Kontrol Noktasında gerçekleştirilen uygulamaya Denizli Valisi Hasan Karahan, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz de katıldı.
Araçlardaki sürücülere bilgilendirici broşür dağıtan ve hayırlı yolculuklar dileyen Vali Karahan, çocuklara sürücü seyahat karnesi ve kırmızı düdük verdi.
Emniyet kemeri takma ve hız yapmama konusunda sürücülere tavsiyede bulunan Karahan, arka koltukta oturan çocuklardan, sürücülerin hız yapması halinde verdiği düdüğü öttürmelerini istedi. Karahan, "Sürücü eğer 90 kilometreyi geçerse bu düdükleri çok kuvvetli bir şekilde çalarak uyarın. Eğer yine geçerse yine çalın. Sakın hız yapmasına izin vermeyin." dedi.
Sürücü seyahat karnesi adıyla dağıtılan broşürlerdeki boş alanları çocukların doldurması istenerek, "Karnemi dolduruyorum trafiğe güvenle çıkıyorum" yazılı broşürü dolduranların, 'TrafikEgm' twitter adresine yollayarak 100 bisikletten birine sahip olma şansı elde edecekleri öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:48 Kaynak: AA
Ankara, Polis, Ramazan Bayramı, Denizli, Güncel
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