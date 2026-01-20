Denizli'de Egzotik Tavuk Yetiştiriciliği - Son Dakika
Denizli'de Egzotik Tavuk Yetiştiriciliği

Denizli\'de Egzotik Tavuk Yetiştiriciliği
20.01.2026 11:38
Mermer işçisi Servet Birsin, hobi olarak başladığı tavukçuluğu, nadir ırkların yetiştirilmesiyle geliştiriyor.

Denizli'de mermer sektöründe çalışan 46 yaşındaki Servet Birsin, üç yıl önce hobi olarak başladığı tavuk yetiştiriciliğini bambaşka bir boyuta taşıdı. İş yerinin bir bölümünü kuluçkahaneye çeviren Birsin, yurt dışından özel olarak getirttiği yumurtalarla Türkiye'de nadir bulunan egzotik tavuk ırklarını yetiştiriyor.

Tavukçuluk serüvenine 3 yıl önce Türkiye'deki yerel ırkları besleyerek başlayan Servet Birsin, zamanla araştırmalarını derinleştirdi. Sıradan tavukçuluğun ötesine geçmek isteyen Birsin, yurt dışındaki tanıdıkları aracılığıyla Türkiye'de bulunmayan veya çok nadir rastlanan özel ırkların yumurtalarını getirtmeye başladı. Bu yumurtaları özenle kuluçkaya yatıran Birsin, farklı ırklardaki egzotik tavuklar yetiştiriyor. Mermer işçisi olarak yoğun bir tempoda çalışan Birsin, bu tutkusunu iş hayatıyla birleştirmeyi başardı. Civcivlerin bakımının hassasiyet gerektirmesi nedeniyle, üretimin bir kısmını çalıştığı mermer atölyesinde gerçekleştiriyor. Hayvanlarına olan sevgisi ve sorumluluk bilinciyle hareket eden Birsin, evi ile iş yeri arasındaki 20 kilometrelik mesafeyi engel olarak görmüyor. Mesai saatleri dışında evinde olsa bile, civcivlerle veya tavuklarla ilgili ters giden bir durum olduğunda, hiç düşünmeden 20 kilometre yol kat edip soluğu iş yerinde, kanatlı dostlarının yanında alıyor. Birsin'in kümesinde, yumurta verimi ve görsel şölen sunan tüyleriyle bilinen birbirinden özel ırklar bulunuyor. Birsin'in kümesinde Fransız kökenli Faverolles, mavi tonlarında yumurtlamasıyla ünlü Blue/Black Ameraucana, yumurta rekortmeni olarak bilinen Australorp, İsviçre kökenli nadir türlerden Silver Appenzeller, renkli yumurtalarıyla dikkat çeken Cream Legbar, dayanıklıkları ile bilinen Rhode Island Red ve tavuk dünyasının süs bitkisi olarak bilinen Rahibe Fizan yer alıyor.

Sosyal medyada gördüğü farklı ırklar merakını uyandırdı

Sosyal medyada gördüğü farklı ırkların dikkatini çekmesi üzerine bu ırkları yetiştirmeye karar veren Servet Birsin, "Tavuk yetiştiriciliği bende hobi olarak başladı. Önceden yerli ırklarla çalışmalar yapıyordum. Sonrasında sosyal medyada değişik tavuk ırklarını gördüm ve onlara merak saldım. Gurbetteki komşularımdan ve akrabalarımdan kuluçkalık yumurta getirmelerini istedim. Onlarda bana kırmadı yurt dışındaki ırklardan bana yumurta getirdiler. Bende bu yumurtaları kuluçka makinasında çıkartım ve yetiştiriciliğine başladım. Ülkemize yeni ırklar kazandırmak bu türler üzerinde çaprazlama gen çalışmaları yapıyorum. Renk, yapı, yumurtalık, etlik gibi türlerde gen çaprazlaması yaparak yeni türler çıkartmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince ülkemiz için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hedefim üretmek. Avrupalı vatandaşların yaptığı gibi farklı farklı ırkları çaprazlayıp ülkelerine daha kaliteli, daha yumurtacı, daha etçi bir tür çıkarmak verimliliği artırmayı hedefliyor. Bizde ülkemiz için daha kaliteli, daha verimli tür çıkartmak hedefimiz. Genelde yumurtalardan, civcivlerden başka yetiştirici arkadaşlar istiyor, çevremdeki tanıdıklarım çok istiyor. Fazla üretim olduğunda onlara yumurta, civciv hediye ediyorum" dedi.

Daha rahat kontrol etmek için kümesin bir kısmını işyerinde besliyor

Her tavuğu le ayrı ayrı ilgilenen Birsin, "Gündüzleri işte çalışıyorum. İşyerimde civcivler için kurduğum özel kafeslerde belirli sıcaklıklarda belirli, nem oranında yetiştirmeye çalışıyorum. Civcivleri daha rahat kontrol edebilmek için gözümün önünde tutuyorum. O yüzden iş yerimde besliyorum. Geceleri de bekçi arkadaşlarım da kümeslerde bir sorun olduğunda haber veriyor bende 20 kilometre mesafedeki evimden hemen geliyorum gereken müdahaleyi yapıp evime geri dönüyorum. Benim en çok yetiştirdiğim ırk Faverolles. Yetiştirmekten en keyif aldığım ve en çok ilgilendiğim ırk bu. Blue Black Ameraucana, Australorp, Silver Apanzel, Cream Legbar, Rhode Island Red ve Rahibe Fizan ırklarından da tavuklarım ve horozlarım var elimde. İlerleyen zamanlarda belki yeni ırklar eklerim çıkartım belli olmaz. Zaman neyi gösterecek bilemiyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

