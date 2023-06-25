Denizli'de Eşini Rahatsız Eden Kişiyi Taşla Öldürdü - Son Dakika
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Denizli'de Eşini Rahatsız Eden Kişiyi Taşla Öldürdü

Denizli'de Eşini Rahatsız Eden Kişiyi Taşla Öldürdü

25.06.2023 00:33

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir kişi, eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Hüseyin Şahan'ı taşla başından yaralayıp öldürdü. Zanlı gözaltına alındı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişinin başını taşla ezerek öldürdüğü tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Savran Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde ilerleyen G.Ö. (31) yolda motosikletiyle gitmekte olan Hüseyin Şahan'ın (33) önünü kesti. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada G.Ö. yol kenarından aldığı taşla Şahan'ın başından yaralayıp ardından tüfekle bacağına ateş edip kaçtı.

EŞİNİ RAHATSIZ ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Şahan'ın başının taşla ezilerek öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri G.Ö'yü yaptığı çalışmayla gözaltına aldı. Zanlının ifadesinde Şahan'ı, eşini sürekli rahatsız ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA
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Hüseyin Şahan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Eşini Rahatsız Eden Kişiyi Taşla Öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de Eşini Rahatsız Eden Kişiyi Taşla Öldürdü - Son Dakika
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